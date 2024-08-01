СМИ: бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову обвинили в убийстве мужа
Бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову признали виновной в убийстве своего гражданского мужа, сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, присяжные единогласно признали Гончарову виновной, однако коллегия также единогласно пришла к выводу, что подсудимой следует проявить снисхождение.
Журналистке предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), что предполагает наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Гончарова отвергла свою вину, утверждая, что действовала из соображений самообороны, защищаясь от мужа, который напал на нее с ножницами.
Адвокат Александр Гаранин настаивал, что на теле Гончаровой были зафиксированы следы от нескольких ударов и порез на спине. Юрист сообщил, что его клиентка много лет страдала от домашнего насилия со стороны мужа, который неоднократно привлекался за административные правонарушения.
По информации «Ъ», присяжные отвергли версию необходимой обороны, однако шесть из двенадцати членов коллегии сочли, что журналистке следует проявить снисхождение. Суд намерен огласить приговор 19 августа. Адвокат Гончаровой заявил, что будет ходатайствовать о назначении минимального срока в шесть лет для своей подзащитной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru