Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына

Жительнице Перми предъявлено обвинение в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане у мусорного бака, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Обвинение предъявлено по статье об убийстве малолетнего. В ходе допроса 34-летняя женщина не признала вину.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 12 июля женщина удушила девятилетнего сына и нанесла ему колото-резаные раны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Москве приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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