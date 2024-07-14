Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына

Обвинение предъявлено по статье об убийстве малолетнего. В ходе допроса 34-летняя женщина не признала вину.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 12 июля женщина удушила девятилетнего сына и нанесла ему колото-резаные раны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Москве приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью, передает «Радиоточка НСН».

