СМИ: Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд

Бывший замгенпрокурора Геннадий Лопатин назначается новым генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре. Лопатин сменит на посту Владислава Иванова.

Судебный департамент отвечает за организационное и ресурсное обеспечение судов, включая распределение бюджетных средств и администрирование инфраструктуры судейского сообщества.

Совфед назначил Краснова главой Верховного суда

Иванов возглавил департамент по предложению тогдашнего председателя ВС Ирины Подносовой в мае 2024 года. Он выступал за повышение зарплат судей, а также за создание собственной санаторно-курортной системы с профильными программами восстановления для работников судебной системы.

После смерти Подносовой в июле 2025 года руководство Верховным судом перешло к Игорю Краснову, утвержденному на должность председателя ВС в сентябре. Именно он принял решение о смене руководства департамента, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
