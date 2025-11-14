СМИ: Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд

Бывший замгенпрокурора Геннадий Лопатин назначается новым генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре. Лопатин сменит на посту Владислава Иванова.

Судебный департамент отвечает за организационное и ресурсное обеспечение судов, включая распределение бюджетных средств и администрирование инфраструктуры судейского сообщества.