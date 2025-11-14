СМИ: Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд
Бывший замгенпрокурора Геннадий Лопатин назначается новым генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре. Лопатин сменит на посту Владислава Иванова.
Судебный департамент отвечает за организационное и ресурсное обеспечение судов, включая распределение бюджетных средств и администрирование инфраструктуры судейского сообщества.
Иванов возглавил департамент по предложению тогдашнего председателя ВС Ирины Подносовой в мае 2024 года. Он выступал за повышение зарплат судей, а также за создание собственной санаторно-курортной системы с профильными программами восстановления для работников судебной системы.
После смерти Подносовой в июле 2025 года руководство Верховным судом перешло к Игорю Краснову, утвержденному на должность председателя ВС в сентябре. Именно он принял решение о смене руководства департамента, передает «Радиоточка НСН».
