СМИ: Выступления Седоковой подорожали после ее развода

Гонорар певицы, экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой увеличился примерно на миллион рублей после развода знаменитости с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на организатора частных мероприятий.

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По данным издания, гонорар увеличился с 1,5 млн до 2,5 млн рублей. При этом стоимость выступления может быть и выше, если оно проходит не в Москве.

Ранее концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди заявил, что гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%,

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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