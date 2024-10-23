СМИ: Выступления Седоковой подорожали после ее развода

По данным издания, гонорар увеличился с 1,5 млн до 2,5 млн рублей. При этом стоимость выступления может быть и выше, если оно проходит не в Москве.

Ранее концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди заявил, что гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%,

