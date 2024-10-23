СМИ: Выступления Седоковой подорожали после ее развода
Гонорар певицы, экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой увеличился примерно на миллион рублей после развода знаменитости с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на организатора частных мероприятий.
По данным издания, гонорар увеличился с 1,5 млн до 2,5 млн рублей. При этом стоимость выступления может быть и выше, если оно проходит не в Москве.
Ранее концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди заявил, что гонорары топового сегмента селебрити за 2024 год увеличились в среднем на 20-40%, а в некоторых случаях и на 80%,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru