СМИ: Бывший курский губернатор Смирнов попал в кардиоцентр после допроса СК

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем после допроса у следователей, сообщил Telegram-канал «Mash».

Согласно данным, следствие установило прямую связь между ним и задержанным главой «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным. Смирнов познакомился с ним, когда работал первым замгендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Отмечается, что задержанный недавно чиновник тогда занимал пост замначальника Мосжилинспекции.

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Спустя время Лукин был уволен. Позднее его перевели сначала в Ивановскую область, а потом — в Нижегородскую. ФСБ РФ в 2020 году раскрыла хищение бюджета, и Лукина вновь сняли с должности. Когда началась специальная военная операция на Украине, он оказался в Курской области.

Также канал приводит в материале информацию о том, что на защитные сооружения под Курском выделили 15 миллиардов рублей из бюджета. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения государственных контрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области, поскольку в кризисной ситуации должна быть фигура, которая имеет много связей в верхушке власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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