СМИ: Бывший курский губернатор Смирнов попал в кардиоцентр после допроса СК

Спустя время Лукин был уволен. Позднее его перевели сначала в Ивановскую область, а потом — в Нижегородскую. ФСБ РФ в 2020 году раскрыла хищение бюджета, и Лукина вновь сняли с должности. Когда началась специальная военная операция на Украине, он оказался в Курской области.

Также канал приводит в материале информацию о том, что на защитные сооружения под Курском выделили 15 миллиардов рублей из бюджета. Большую часть средств получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения государственных контрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с НСН заявил, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области, поскольку в кризисной ситуации должна быть фигура, которая имеет много связей в верхушке власти, передает «Радиоточка НСН».

