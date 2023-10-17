СМИ: Бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивают судебные приставы из-за долгов
Бывшего футболиста Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, потому что он не заплатил риелторам за услуги по продаже квартиры в Москве. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что бывший супруг Ольги Бузовой задолжал 205 тысяч рублей. Согласно данным, в апреле прошлого года Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателей четырехкомнатной квартиры в районе Тропарево. Так, за 145 «квадратов» Тарасов хотел получить 65 млн рублей.
Указывается, что Тарасов выставил жилье на продажу аж в 2017 году, пытался продать за 70 млн, однако покупателей не нашлось, цену пришлось снизить. Сотрудники агентства недвижимости нашли клиента, жилье продали, однако Тарасов за услуги не заплатил.
Ранее телеведущий Иван Ургант в интервью НСН отшутился от продажи своего дома на Рублевке с плесенью и заявил, что распространяющаяся информация является ложью от первого до последнего слова, передает «Радиоточка НСН».
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