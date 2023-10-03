Бузова рассказала о своей личной жизни

Она призналась, что в настоящее время не находится в отношениях. По словам певицы, она много работает и создает, на что уходит много времени. Как указала Бузова, раньше на свиданиях с мужчинами она часто сама платила по счетам, а партнерам говорила, что все это бесплатно. Артистка боялась, что большие деньги смутят мужчин и им будет с ней некомфортно.

Однако сейчас она не скрывает своего уровня жизни и возможностей и считает, что во всем важно быть собой.

Ранее продюсер шоу «Новые звезды в Африке» Лики Бланк рассказала «СтарХиту» о реакции юмориста Михаила Галустяна на то, что его соведущей на шоу будет певица Ольга Бузова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

