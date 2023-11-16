СМИ: бывшего клавишника «Би-2» Плявина нашли мертвым

В Москве бывшего клавишника и ударника музыкальных коллективов «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мертвым, сообщает Telegram-канал «112».

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Музыканта нашли в съемной квартире. Причина смерти пока неизвестны. Утверждается, что мужчина был весь в крови.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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ФОТО: РИА Новости
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