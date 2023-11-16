СМИ: бывшего клавишника «Би-2» Плявина нашли мертвым
16 ноября 202300:12
В Москве бывшего клавишника и ударника музыкальных коллективов «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мертвым, сообщает Telegram-канал «112».
Музыканта нашли в съемной квартире. Причина смерти пока неизвестны. Утверждается, что мужчина был весь в крови.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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- СМИ: бывшего клавишника «Би-2» Плявина нашли мертвым
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru