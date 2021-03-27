СМИ: Британия и ЕС заключат соглашение о поставках вакцин от коронавируса

По данным издания, угроза прекращения поставок со стороны ЕС будет устранена, если договоренность будет достигнута.

Согласно условиям готовящегося документа, Евросоюз снимет запрет на экспорт вакцины Pfizer/BioNTech в Британию. В свою очередь, правительство Соединенного Королевства откажется от части поставок вакцины AstraZeneca в пользу ЕС.

Препараты AstraZeneca производятся в Нидерландах, и Евросоюз опасается, что поставки вакцины в Британию являются для компании приоритетными. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о возможном запрете на поставки препаратов AstraZeneca в Лондон до тех пор, пока производитель не предоставит Брюсселю обещанные по контракту 180 млн доз.

При этом глава британского Минобороны Бен Уоллес отмечал, что попытка ЕС заблокировать экспорт вакцины в страну навредит репутации союза.

