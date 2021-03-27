СМИ: Британия и ЕС заключат соглашение о поставках вакцин от коронавируса
Великобритания и Евросоюз могут заключить соглашение о вакцинах от COVID-19 уже в эти выходные, сообщает газета The Times.
По данным издания, угроза прекращения поставок со стороны ЕС будет устранена, если договоренность будет достигнута.
Согласно условиям готовящегося документа, Евросоюз снимет запрет на экспорт вакцины Pfizer/BioNTech в Британию. В свою очередь, правительство Соединенного Королевства откажется от части поставок вакцины AstraZeneca в пользу ЕС.
Препараты AstraZeneca производятся в Нидерландах, и Евросоюз опасается, что поставки вакцины в Британию являются для компании приоритетными. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о возможном запрете на поставки препаратов AstraZeneca в Лондон до тех пор, пока производитель не предоставит Брюсселю обещанные по контракту 180 млн доз.
При этом глава британского Минобороны Бен Уоллес отмечал, что попытка ЕС заблокировать экспорт вакцины в страну навредит репутации союза.
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