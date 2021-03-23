Евросоюз планирует применить к AstraZeneca юридические меры за задержку вакцин

ЕС готов использовать юридические действия, включая ограничение экспорта, в отношении AstraZeneca за недопоставку вакцин для профилактики коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марога Шефчовича.

Он заявил, что компания не выполняет контрактные обязательства перед ЕС в полном объеме. При этом страны европейского содружества находяться в зависимости от AstraZeneca из-за планов вакцинации.

Шевчович добавил, что ЕС получил токлько 70 миллионов доз вакцин от 180 миллионов, которые компания обязалась поставить по контрактам. «Это не цифры. Это жизни людей», – заключил замглавы ЕК.







