Евросоюз планирует применить к AstraZeneca юридические меры за задержку вакцин
ЕС готов использовать юридические действия, включая ограничение экспорта, в отношении AstraZeneca за недопоставку вакцин для профилактики коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марога Шефчовича.
Он заявил, что компания не выполняет контрактные обязательства перед ЕС в полном объеме. При этом страны европейского содружества находяться в зависимости от AstraZeneca из-за планов вакцинации.
Шевчович добавил, что ЕС получил токлько 70 миллионов доз вакцин от 180 миллионов, которые компания обязалась поставить по контрактам. «Это не цифры. Это жизни людей», – заключил замглавы ЕК.
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