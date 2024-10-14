СМИ: Большинство россиян назвали чрезмерным число мигрантов в своих регионах

Как следует из исследования, наиболее часто чрезмерное количество мигрантов отмечают работники сфер транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%), строительства (85%). Только 12% называют число мигрантов в России адекватным, 4% считают, что их могло быть больше. Подобного мнения придерживаются специалисты в области IT, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

При этом 62% опрошенных россиян также заявили, что труд мигрантов наносит российским регионам вред. Кроме того, 56% полагают, что приезжие занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться местные жители, а 59% респондентов уверены, что труд мигрантов обходится для работодателей дешевле.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил «Радиоточке НСН», что порядка 49% приезжих граждан сегодня работают в сфере складских работ, еще 39% трудятся в ритейле, 38% работают водителями, 33% - в строительстве.

