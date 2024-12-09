СМИ: Более 50% работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году

По данным издания, только 43% опрошенных отметили, что им удалось увеличить прибыль. Еще 40% компаний рассказали о расширении клиентской базы по итогу года, а 41% предприятий удалось открыть новые направления деятельности.

При этом 59% респондентов отметили, что оценивают свою работу в 2024 году на четыре по пятибалльной шкале. Представители компаний в целом довольны своими результатами, однако не исключают, что могли бы сделать больше. Еще 16% опрошенных назвали свои результаты средними, а 22% уточнили, что год был непростым, однако справиться с трудностями удалось. Еще 3% признали, что год стал самым неудачным в истории их компании.

Исследование также демонстрирует, что 56% предприятий намерены расширить штат сотрудников в 2025 году, а 38% опрошенных планируют масштабировать географию бизнеса.

Ранее сообщалось, что в 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж. В Москве и Санкт-Петербурге на подобные должности искали людей с зарплатой 500-600 тысяч рублей. Стоматологи и инженерные специальности в строительстве и промышленности также вошли в топ по зарплатам, напоминает «Радиоточка НСН».

