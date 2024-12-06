Курьеры обогнали по зарплате врачей и журналистов
Медианная заработная плата курьеров за 11 месяцев 2024 года увеличилась на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц. К ноябрю они зарабатывали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.). Об этом говорится в совместной аналитике hh.ru и ПЭК, сообщает РБК.
По уровню оплаты труда доставщики обогнали менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).
Исследователи заявили, что тенденция связана с дефицитом курьеров на рынке труда – за год число вакансий для курьеров выросло на 36%, а число резюме упало на 9%.
Кроме высокой зарплаты работодатели предлагают доставщикам гибкий график, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Расширился и портрет соискателя: сейчас это мужчины и женщины 18–60 лет, включая студентов и пенсионеров.
Десять лет назад работодатели рассматривали на позиции коммерческого, операционного или генерального директора только мужчин, сегодня все зависит от компетенций и навыков, что позволяет женщинам уверенно чувствовать себя на рынке труда, заявила ранее НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.
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