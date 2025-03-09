Военкоры: Бойцам ВС РФ удалось зайти в Суджу и организовать несколько «мини-котлов» с ВСУ

Как сообщил военный корреспондент Котенок, украинская группировка в Курской области разделена как минимум на две части и сейчас количество мини-котлов множится. Он добавил, что в прошлые сутки приводилась цифра от 4-х до 6-ти тысяч военных противника, попавших в оперативное окружение.

Военкор Александр Коц уточнил, что российские войска укрепились в населённом пункте Лебедевка, расположенном в 4,5 км от российско-украинской границы и в 10 км северо-западнее Суджи.

По данным Михаила Звинчука (Рыбаря), преждевременно говорить о полном успехе из-за ожесточённых боестолкновений, однако оборонительные рубежи противника прорваны на большую глубину сразу на нескольких направлениях.

Как отмечают военкоры, ключевую роль в операции сыграли подразделения, преодолевшие более 15 км по узкому газопроводу и занявшие позиции в районе Суджи в тылу украинских сил. Факт продвижения российских военных через трубопровод официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

ВС РФ накануне начали наступление на Суджу и освободили несколько населенных пунктов в регионе, напоминает НСН.