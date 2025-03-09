СМИ: Полторы тысячи военных ВСУ остались в огненном мешке в Судже

Согласно данным Mash, за сутки российские военные ликвидировали до 500 боевиков ВСУ при попытке отступления, ещё около 100 человек взяты в плен.

По информации Mash, горячие точки — Пионерская улица у Суджанского маслокомбината, а также Мирный и Бондаревка. ВС РФ за сутки отбили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное, а десант 106-й бригады вплотную подошёл к Казачьей Локне.

Российская авиация наносит удары по мостам и транспортным узлам, используемым украинскими войсками. Как уточняется, под контролем ВСУ остаётся менее 30 квадратных километров территории.

Ранее сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что в Курской области подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Лебедевка.

