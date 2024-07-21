СМИ: Блогеру Ивлеевой закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой
21 июля 202413:49
Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла блогеру Анастасии Ивлеевой выезд из России, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, это произошло из-за накопившихся долгов. Если Ивлеева попытается покинуть Россию, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде.
Ранее СМИ сообщали, что автомобиль Lamborghini Urus Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам. По данным СМИ, долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru