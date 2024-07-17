Исполнительное производство возбудили против Ивлеевой за неуплату налогов

Против блогера Анастасии Ивлеевой возбудили исполнительное производство за неуплату налогов. Соответствующая информация содержится в Банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей

Отмечается, что исполнительное производство в отношении блогера было возбуждено 27 июня.

Согласно указанным данным, речь идёт о сумме 11 352 875 рублей - это налоги и сборы, включая пени.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов по налогам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Насти Ивлеевой
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