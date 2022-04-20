СМИ: Блогеру Антону Птушкину запретили посещать Россию на 50 лет

По данным издания, запрет действует с 16 апреля. Отмечается, что ограничения были введены из-за позиции блогера: он выступал против специальной военной операции на Украине и критиковал российские власти.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила проверять отношение украинских артистов к суверенитету России перед публичными выступлениями. Депутат считает, что следует «не допускать в наше информационное поле» деятелей культуры, которые «подрывают суверенитет или унижают российский народ».

