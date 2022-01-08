СМИ: Блогер Антон Лядов задержан в Казахстанской Республике

Других подробностей об инциденте не сообщается.

Лядов путешествует, снимая материалы о жизни людей в разных странах, в том числе в Сомали и Южном Судане, где он также побывал. У его канала около 4 млн подписчиков, пишет Газета.ru.

Ранее в Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко.

