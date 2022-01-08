СМИ: Блогер Антон Лядов задержан в Казахстанской Республике
По данным Telegram-канала Mash, в Казахстане задержали блогера, автора Youtube-проекта «The Люди» Антона Лядова.
По предварительным данным, Лядов решил снимать в Казахстане репортаж о протестах.
Других подробностей об инциденте не сообщается.
Лядов путешествует, снимая материалы о жизни людей в разных странах, в том числе в Сомали и Южном Судане, где он также побывал. У его канала около 4 млн подписчиков, пишет Газета.ru.
Ранее в Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко.
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