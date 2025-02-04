СМИ: Бизнесмены предложили создать единую базу данных «Знай своего мигранта»
Российские предприниматели внесли предложения по урегулированию сферы миграции, среди прочего предложив создать сервис «Знай своего мигранта». Соответствующие инициативы обсуждались в ходе круглого стола, прошедшего в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на резолюцию мероприятия.
Уточняется, что новый сервис должен помочь иностранным гражданам в адаптации, в том числе обучать разговорному русскому языку. Помимо прочего государство сможет определить обязательный перечень документов, которые бизнес будет самостоятельно проверять с помощью нового сервиса.
Помимо прочего бизнесмены также призывают установить межрегиональное действие патентов, и наделить компании правом ходатайствовать о снятии режима высылки с работника-иностранца.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД РФ с 5 февраля смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru