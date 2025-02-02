В Россию в 2024 году въехало 9,5 млн иностранцев

По словам Горового, это на 4,5% больше, чем в 2023 году. Он уточнил, что выехали из России свыше 9,3 миллиона.

Горовой добавил, что в настоящее время на территории РФ находится 6,3 миллиона иностранных граждан. Это на 5% больше, чем в 2023 году. Он отметил преобладание среди них женщин и детей.

С 5 февраля сотрудники МВД РФ смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Соответствующие изменения приняли в августе прошлого года, они вступят в силу 5 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

