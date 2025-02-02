В Россию в 2024 году въехало 9,5 млн иностранцев
9,5 млн иностранных граждан въехало в Россию в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Горового, это на 4,5% больше, чем в 2023 году. Он уточнил, что выехали из России свыше 9,3 миллиона.
Горовой добавил, что в настоящее время на территории РФ находится 6,3 миллиона иностранных граждан. Это на 5% больше, чем в 2023 году. Он отметил преобладание среди них женщин и детей.
С 5 февраля сотрудники МВД РФ смогут самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из РФ за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Соответствующие изменения приняли в августе прошлого года, они вступят в силу 5 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Около 10 млн человек работают в России в тени
- В Россию в 2024 году въехало 9,5 млн иностранцев
- Более 400 населенных пунктов в Новгородской области остаются без электричества
- Число госпитализированных детей из санатория в Ессентуках выросло до 12
- Министр экономики Мексики назвал пошлины США ошибкой
- Посетителям Лувра придется покупать два билета, чтобы увидеть «Мону Лизу»
- Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Австрии
- Четыре человека погибли в крупном ДТП в Тюменской области
- Гладков: ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области
- Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru