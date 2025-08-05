Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, получили повестки для дачи показаний в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США.

Согласно опубликованным данным на сайте ведомства, допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября. Хиллари Клинтон должны допросить 9 октября, Билла Клинтона — 14 октября.

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Кроме них, повестки получили бывшие главы ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также экс-генпрокуроры США Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарленд, Уильям Барр, Джефф Сешнс и Альберто Гонсалес.

Председатель комитета Джеймс Комер также направил в Минюст требование передать все материалы, касающиеся расследования деятельности Эпштейна, не позднее 19 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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