Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, получили повестки для дачи показаний в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США.

Согласно опубликованным данным на сайте ведомства, допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября. Хиллари Клинтон должны допросить 9 октября, Билла Клинтона — 14 октября.