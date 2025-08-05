Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, получили повестки для дачи показаний в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США.
Согласно опубликованным данным на сайте ведомства, допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября. Хиллари Клинтон должны допросить 9 октября, Билла Клинтона — 14 октября.
Кроме них, повестки получили бывшие главы ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также экс-генпрокуроры США Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарленд, Уильям Барр, Джефф Сешнс и Альберто Гонсалес.
Председатель комитета Джеймс Комер также направил в Минюст требование передать все материалы, касающиеся расследования деятельности Эпштейна, не позднее 19 августа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна
- Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
- Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье
- В посольстве России заявили о поддержке Данией конфликта на Украине
- Президент Мексики отвергла идею Трампа о вводе войск США
- В Госдуме не одобрили подработку студентов курьерами
- Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
- Четверо работников водоканала погибли в ЛНР при атаке дрона ВСУ
- Леди Гага записала песню для второго сезона «Уэнсдей»
- Альбом Гуфа снова выставили на торги уже за 100 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru