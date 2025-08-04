На Кавказе резко выросло число договоров ОСАГО

Так, в Дагестане заключено на 36,2% больше договоров ОСАГО, в Чечне — на 35,6%, в Северной Осетии — на 31,1%, в Ингушетии — на 19,7%, а в Кабардино-Балкарии — на 13%.

В союзе считают, что такая динамика может свидетельствовать о снижении уровня страхового мошенничества и улучшении дисциплины на дорогах в этих регионах. При этом общий рост продаж полисов наблюдается по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

