СМИ: Белый дом рассматривает естественную и искусственную теории происхождения COVID-19

Природную и искусственную теории возникновения коронавируса в равной степени рассматривает администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории

Версии о естественном происхождении коронавируса придерживается большинство американских исследователей. Они называют возможность его передачи от животных к людям и наоборот главным аргументом естественного происхождения инфекции, пишет Газета.ru.

В пользу теории об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии в Китае выступают представители разведывательного сообщества США. Однако, они не называют конкретные факты публично.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, отметив, что в лабораториях «случаются инциденты».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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