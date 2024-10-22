СМИ: Бедрос Киркоров заявил о проблемах со здоровьем
22 октября 202413:48
Отец эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, Народный артист России Бедрос Киркоров пожаловался на боль в ногах и слабость. По словам 92-летнего певца, из-за этого он не может ходить без помощи трости. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что это стало следствием проблем с сердцем. Киркорову-старшему для улучшения состояния провели очистку крови.
Ранее жена актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена назвала сообщения о здоровье своего супруга «атакой лживых сведений».
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- СМИ: Бедрос Киркоров заявил о проблемах со здоровьем
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru