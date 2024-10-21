«Атака лживых сведений»: Жена Ливанова рассказала о здоровье актера
Жена актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена назвала сообщения о здоровье своего супруга «атакой лживых сведений». Об этом она заявила в беседе с РБК.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 89-летнего Ливанова после выписки из больницы возникли проблемы с двигательным аппаратом, и медики рекомендовали артисту пользоваться ходунками.
Комментируя информацию, Елена Ливанова подчеркнула, что это неправда.
«Бог знает что пишут… Чувствует себя соответственно возрасту. В течение такого времени идет атака лживых сведений», — подчеркнула жена народного артиста.
На минувшей неделе стало известно, что Василия Ливанова выписали из неврологической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Актер находится дома и продолжает лечение амбулаторно. По данным СМИ, Ливанов перенес инсульт, однако семья артиста опровергла эти сведения.
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