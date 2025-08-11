СМИ: Басманный суд арестовал имущество Кехмана

По информации издания, речь идёт о коттедже и земельных участках в Подмоковье, квартирах в Москве, Новосибирске и Санкти-Петербурге, автотранспорте и счетах в различных банках.

«Общая сумма арестованного имущества достигает 350 млн рублей», - говорится в публикации.

Ранее Кехману было предъявлено обвинение в растрате, сообщает RT.