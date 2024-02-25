СМИ: Бари Алибасова госпитализировали с инсультом
У продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова произошел инсульт, передает Telegram-канал «112».
По информации издания, 76-летнему артисту стало плохо в воскресенье, 25 февраля. Алибасову потребовалась экстренная помощь.
Продюсера госпитализировали в одну из столичных клиник. Отмечается, что в момент приезда медиков артист находился в состоянии оглушения.
В 2019 году Алибасов отравился средством для прочистки труб «Крот». Продюсер выпил жидкость по ошибке. Он рассказывал, что провел неделю в коме и пережил трудную реабилитацию, сообщает «Радиоточка НСН».
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