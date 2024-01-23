Сын Бари Алибасова признался, что не знал о свадьбе отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера, рассказал «Газете.Ru», что не знал о планах отца жениться на помощнице Елене.

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По его словам, Елена является его близким человеком. Он отметил, что ему все равно, будет ли она претендовать на имущество продюсера.

Бари добавил, что сам отбирал помощницу из 200 претендентов, поэтому не понимает, почему отец не пригласил его на свою на свадьбу.

Ранее стало известно, что актер Милош Бикович тайно женился, напоминает RT. Супругой Биковича стала его подруга юрист из Черногории Ивана Малич. О том, что девушка беременна, и что он вскоре станет отцом сам Милош рассказал в декабре в социальных сетях.

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ФОТО: РИА Новости Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Шоу-бизнесСвадьбаБари Алибасов

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