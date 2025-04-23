Банки ограничили лимиты держателям кредитных карт

Тывес заявил, что банки не получают доход с некоторых держателей кредитных карт, так как они пользуются ими только в беспроцентный период. За это им ограничивают операции и заставляют уйти в другие банки, добавил он.

Зампред правления «Уралсиба» отметил, что в такой ситуации виновата высокая кредитная ставка. Она побудила клиентов держать деньги на вкладах и не использовать кредитки из-за высоких процентов. Сообщается, что с урезанием лимитов и блокировками столкнулись держатели карт «Альфа-банка», «Т-банка», «Уралсиба», «Совкомбанка» и «Ренессанс Банка».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей.

