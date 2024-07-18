СМИ: Автомобиль Lamborghini Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам

СМИ уточняют, что этот автомобиль блогер взяла в кредит на семь лет. Стоимость «Ламборгини» - порядка 40 миллионов рублей.

По данным Shot, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия.



На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона рублей, отмечает RT.

