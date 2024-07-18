СМИ: Автомобиль Lamborghini Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам
18 июля 202416:20
Автомобиль Lamborghini Urus блогера Анастасии Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам, сообщает Telegram-канал Shot.
СМИ уточняют, что этот автомобиль блогер взяла в кредит на семь лет. Стоимость «Ламборгини» - порядка 40 миллионов рублей.
По данным Shot, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия.
На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона рублей, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru