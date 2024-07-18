СМИ: Автомобиль Lamborghini Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам

Автомобиль Lamborghini Urus блогера Анастасии Ивлеевой арестовали из-за её долгов по налогам, сообщает Telegram-канал Shot.

Исполнительное производство возбудили против Ивлеевой за неуплату налогов

СМИ уточняют, что этот автомобиль блогер взяла в кредит на семь лет. Стоимость «Ламборгини» - порядка 40 миллионов рублей.

По данным Shot, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия.

На сегодняшний день долг Ивлеевой перед ФНС почти достиг 21 миллиона рублей, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:АвтомобильНалогиБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры