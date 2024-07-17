Рыбак в США поймал рекордную щуку
Длиннорылого панцирника, или длинноносую панцирную щуку, весом 7,2 кг поймали в штате Нью-Йорк (США). Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что новый рекорд штата установил Чак Циммерман. Выловленная им в озере Баттерфилд рыба оказалась на полкилограмма тяжелее панцирника, который был пойман в озере Шамплейн в 2018 году.
В Национальном историческом музее напомнили, что длиннорылый панцирник является одним из самых древних видов рыб, они появились 66-145 млн лет назад.
Ранее в австралийском городе Перт биолог Дулан Херат поймал самую большую в мире золотую рыбку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru