Рыбак в США поймал рекордную щуку

Уточняется, что новый рекорд штата установил Чак Циммерман. Выловленная им в озере Баттерфилд рыба оказалась на полкилограмма тяжелее панцирника, который был пойман в озере Шамплейн в 2018 году.

В Национальном историческом музее напомнили, что длиннорылый панцирник является одним из самых древних видов рыб, они появились 66-145 млн лет назад.

Ранее в австралийском городе Перт биолог Дулан Херат поймал самую большую в мире золотую рыбку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

