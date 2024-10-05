СМИ: Авиакомпания «Россия» разработала новый кодекс безопасности полетов
Сотрудников авиакомпании «Россия» обяжут доносить на коллег, выступающих против проводимой специальной военной операции на Украине, передает Telegram-канал Baza.
Baza опубликовала выдержки, как утверждается, из нового «кодекса безопасности полетов» авиакомпании.
Согласно тексту, сотрудники авиакомпании должны обращать внимание на людей, которые интересуются работой аэропортов, фотографируют или снимают местность. «Кодекс» обязывает их узнать личные данные человека и запомнить его внешность, а информацию передать руководству.
Так же сотрудники «России» должны поступить, если кто-то из их коллег высказывает «недостоверную информацию о проведении СВО, распространяет идеологию экстремизма и сепаратизма». Кроме того, документ регламентирует порядок действий, если сотрудники авиакомпании обнаружат беспилотники.
Ранее юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри (намеренный отказ от деторождения) несет риски акушерскому сообществу, людям, которые когда-то оставили в Сети цифровые следы, а также раскачивает тревожность в обществе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru