РПЦ: Необходимо ввести наказание за ложные доносы на семью
В России необходимо законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью и за ошибки сотрудников опеки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федора Лукьянова.
По его словам, сегодня такие семьи вынуждены «многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству». Священник отметил, что в настоящее время сотрудники опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних имеют широкие полномочия и права «при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи».
Ранее в РПЦ предложили запретить женщинам делать аборт без согласия супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru