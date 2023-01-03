СМИ: Атака по Макеевке стала сигналом США усилить «кровавую баню»
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке на Донбассе из РСЗО HIMARS свидетельствуют о желании Вашингтона усилить «кровавую баню», пишет World Socialist Web Site.
«Атака с использованием предоставленного США оружия и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал: Вашингтон хочет, чтобы кровавая баня в Восточной Европе усилилась в новом году», — пишет автор материала Андре Дэймон.
Выводы публициста поддержал директор по российским исследованиям в научно-исследовательском институте в Арлингтоне Майкл Кофман в статье для New York Times. Он напомнил, что система HIMARS дает возможность ВСУ, следуя указаниям «их американских казначеев» поражать цели в любой точке на расстоянии десятков миль. Кофман считает, что США планирует использовать дальнобойное оружие для уничтожения российских войск.
Ранее политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» в Telegram написал, что «СВО резко эскалировалась».
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