СМИ: Артем Дзюба за две недели получил 17 штрафов ГИБДД

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба заработал 17 штрафов на своем Range Rover за прошедшие две недели, сообщает Telegram-канал SHOT.

Адвокат пояснила, когда водитель может проехать на красный свет

Преимущественно Дзюбу штрафуют за неправильную парковку и превышение скорости.

SHOT также опубликовал фотографию с внедорожником нападающего в неположенном месте у ресторана на Патриках. В общей сложности спортсмен должен оплатить государству 20,5 тысяч рублей за автонарушения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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