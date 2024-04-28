Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам города Новая Каховка Херсонской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Два человека пострадали в результата обстрела села Брилевка Херсонской области

«Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице», - сообщил губернатор.

По его словам, ВСУ также ударили по городу Каховка. Один человек госпитализирован с ранениями.

Ранее один человек погиб в Каховке при обстреле украинскими войсками. Двух пострадавших госпитализировали с ранениями средней тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУУкраинаХерсон

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