Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилым кварталам города Новая Каховка Херсонской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
«Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице», - сообщил губернатор.
По его словам, ВСУ также ударили по городу Каховка. Один человек госпитализирован с ранениями.
Ранее один человек погиб в Каховке при обстреле украинскими войсками. Двух пострадавших госпитализировали с ранениями средней тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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