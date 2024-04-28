МИД отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы
Россия не намерена уступать новые регионы в обмен на возврат замороженных на Западе российских активов, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», - подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, российские активы должны остаться неприкосновенными. В противном случае Запад получит жесткий ответ, предупредила она.
Таким образом Захарова прокомментировала публикацию в газете Wall Street Journal о том, что Германия выступает против конфискации российских активов. По информации издания, Берлин предлагает использовать их как предмет торга об урегулировании конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru