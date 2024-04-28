МИД отверг идею обменять замороженные активы на новые регионы

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, российские активы должны остаться неприкосновенными. В противном случае Запад получит жесткий ответ, предупредила она.

Таким образом Захарова прокомментировала публикацию в газете Wall Street Journal о том, что Германия выступает против конфискации российских активов. По информации издания, Берлин предлагает использовать их как предмет торга об урегулировании конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

