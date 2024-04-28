Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс

Европейские страны не собираются направлять войска на Украину, но продолжат поддерживать Киев, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

В США заявили, что выделенного $61 млрд на военную поддержку Украины не хватит надолго

Чиновник полагает, что ЕС должен продолжить оказание помощи Украине, хотя это дорого обходится европейцам. По его мнению, конфликт продлится как минимум до выборов президента США в ноябре 2024 года.

«Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше», - сказал Боррель на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.

Представитель Пентагона Патрик Райдер ранее сообщил, что американские военнослужащие на Украине не принимают участие в боях, а лишь обучают местных военных и обеспечивают помощь в логистике, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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