Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс
Европейские страны не собираются направлять войска на Украину, но продолжат поддерживать Киев, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Чиновник полагает, что ЕС должен продолжить оказание помощи Украине, хотя это дорого обходится европейцам. По его мнению, конфликт продлится как минимум до выборов президента США в ноябре 2024 года.
«Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше», - сказал Боррель на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития.
Представитель Пентагона Патрик Райдер ранее сообщил, что американские военнослужащие на Украине не принимают участие в боях, а лишь обучают местных военных и обеспечивают помощь в логистике, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс
- В Пермском крае задержали стрелявшего из винтовки по детям мужчину
- В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека
- В Армении протестующие перекрыли трассу на Иран
- Квоты помогут? На Западе страдают без российских удобрений
- Сырский: силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях
- Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
- Соцсеть TikTok заработала в России на iOS
- В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
- «Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru