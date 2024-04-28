«Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби РПЛ

Футболисты «Спартака» победили «Локомотив» в столичном дерби в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в воскресенье на домашней арене красно-белых и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отметились Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. У железнодорожников забили Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в московских дерби до 13 матчей. Красно-белые находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее футболисты «Спартака» сыграли вничью с ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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