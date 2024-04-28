В Пермском крае задержали стрелявшего из винтовки по детям мужчину

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. По данным следствия, инцидент произошел 27 апреля. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и начал стрелять по несовершеннолетним на детской площадке.

В результате выстрелов ранены две девочки 10 и девяти лет. Дети находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который застрелил из охотничьего ружья 17-летнюю студентку, передает «Радиоточка НСН».

