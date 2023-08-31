Адвокат пояснила, когда водитель может проехать на красный свет

По словам юриста, сигналы регулировщика имеют приоритетное значение перед сигналами светофора. Если же водитель должен завершить маневр, все остальные участники движения обязаны уступить ему дорогу.

Собеседница портала напомнила, что правило крайней необходимости применяется, если маневр позволил предотвратить ДТП или свести к минимуму негативные последствия. Смолякова добавила, что это касается не только проезда на красный свет, но и выезда на полосу встречного движения с нарушением требований разметки и знаков. В этом случае судом рассматривается множество факторов, таких, как время суток, скорость движения, состояние дорожного полотна, наличие других способов избежать аварии и так далее.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют вернуть отмененные в 2021 году штрафы за превышение средней скорости движения транспортного средства, речь идет о замере времени пути между двумя (или несколькими) дорожными камерами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

