СМИ: арестованному студенту МГУ из Одессы придется покинуть РФ за три дня
Студент Московского государственного университета (МГУ) из Одессы Сергей Гулько, арестованный за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ), должен покинуть Россию в течение трех дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней», - заявил источник.
Отмечается, что студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины.
Об аресте Гульков стало известно 28 апреля. По данным правоохранительных органов, студент МГУ собирал в интернете деньги для ВСУ и размещал призывы к ударам по российской столице, передает «Радиоточка НСН».
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