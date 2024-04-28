СМИ: арестованному студенту МГУ из Одессы придется покинуть РФ за три дня

«Выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней», - заявил источник.

Отмечается, что студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины.

Об аресте Гульков стало известно 28 апреля. По данным правоохранительных органов, студент МГУ собирал в интернете деньги для ВСУ и размещал призывы к ударам по российской столице, передает «Радиоточка НСН».

