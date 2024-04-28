«Автодор» попросил водителей заправляться заранее перед поездкой по М-12
Госкомпания «Автодор» призвала водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 «Восток» в направлении Казани, пишет ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал о больших очередях на заправках вдоль М-12. Госкомпания отметила, что для избежания появления искусственных очередей автомобили лучше заправлять заранее.
«Автодор» призывает водителей, путешествующих по М-12 «Восток», заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка», - сообщила пресс-служба компании.
В «Автодоре» заявили, что на заправочных станциях на М-12 достаточное количество топлива.
В конце апреля «Автодор» повысил тарифы за проезд по платным дорогам до 25%. Средний рост цен составил 8%, передает «Радиоточка НСН».
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