«Автодор» попросил водителей заправляться заранее перед поездкой по М-12

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о больших очередях на заправках вдоль М-12. Госкомпания отметила, что для избежания появления искусственных очередей автомобили лучше заправлять заранее.

«Автодор» призывает водителей, путешествующих по М-12 «Восток», заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка», - сообщила пресс-служба компании.

В «Автодоре» заявили, что на заправочных станциях на М-12 достаточное количество топлива.

В конце апреля «Автодор» повысил тарифы за проезд по платным дорогам до 25%. Средний рост цен составил 8%, передает «Радиоточка НСН».

