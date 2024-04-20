ФСБ задержала в Северной Осетии украинца, подозреваемого в шпионаже
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.
Отмечается, что злоумышленника задержали на КПП «Верхний Ларс». По данным ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал спецслужбам ВСУ сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне СВО.
В отношении гражданина Украины завели уголовное дело по статье о шпионаже, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова за попытку хакерской атаки на сайт оборонно-промышленного комплекса, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru