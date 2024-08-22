СМИ: Алсу разведется с бизнесменом Абрамовым 27 августа

В конце мая Алсу объявила, что разводится с Абрамовым после 18 лет брака. Светские СМИ активно обсуждали эту тему и экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову, которую называли "любовницей Абрамова". Об этом высказались практически все звезды шоу-бизнеса и светские львицы от Ксении Собчак до Яны Рудковской.

Решетова написала в соцсетях, что не стала бы смотреть на женатого мужчину, но не осуждает тех, кто это делает, а Алсу прокомментировала ее пост одним словом «врёт», напоминает издание «Сплетник». Сам Абрамов сказал, что хочет сохранить семью, но в любом случае готов передать супруге активы и имущество на 2,5 млрд рублей. У пары трое общих детей, отмечает «Радиоточка НСН».

