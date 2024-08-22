СМИ: Алсу разведется с бизнесменом Абрамовым 27 августа
Развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым состоится 27 августа, а раздел имущества – в начале октября, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
По его словам, Абрамов сделал всё, чтобы сохранить брак, но Алсу после поездок этим летом на Ибицу и другие курорты отказалась идти на примирение с мужем, решив заново строить личную жизнь.
В конце мая Алсу объявила, что разводится с Абрамовым после 18 лет брака. Светские СМИ активно обсуждали эту тему и экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову, которую называли "любовницей Абрамова". Об этом высказались практически все звезды шоу-бизнеса и светские львицы от Ксении Собчак до Яны Рудковской.
Решетова написала в соцсетях, что не стала бы смотреть на женатого мужчину, но не осуждает тех, кто это делает, а Алсу прокомментировала ее пост одним словом «врёт», напоминает издание «Сплетник». Сам Абрамов сказал, что хочет сохранить семью, но в любом случае готов передать супруге активы и имущество на 2,5 млрд рублей. У пары трое общих детей, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Хамзаев предложил повысить штрафы для известных людей
- Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Жить жизнь»
- СМИ: Алсу разведется с бизнесменом Абрамовым 27 августа
- Число поступивших в вузы по квоте для участников СВО выросло на 40%
- Премьер-министр Индии предложил помощь в разрешении конфликта на Украине
- В Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города
- Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29
- В Госдуме предложили ввести программу туристического кэшбека на отдых детей
- МО РФ: Российские войска освободили населенный пункт Межевое в ДНР
- В Ботсване нашли крупнейший за всю историю добычи алмаз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru