Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что инициировала развод со своим мужем Владиславом. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале предпринимательницы.

В ней Бакальчук заявила, что считает личную жизнь каждого человека сугубо частным делом и предпочла бы оставить подробности своей жизни в секрете. Однако она подтвердила, что начала бракоразводный процесс.

Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов

Во вторник Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации с объединением Wildberries и группы Russ.

По словам Владислава Бакальчука, рейдеры изолировали его от семьи, и он не имеет возможности увидеться с мужем и семью детьми. Однако Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:СемьяРазвод

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