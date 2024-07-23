Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что инициировала развод со своим мужем Владиславом. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале предпринимательницы.
В ней Бакальчук заявила, что считает личную жизнь каждого человека сугубо частным делом и предпочла бы оставить подробности своей жизни в секрете. Однако она подтвердила, что начала бракоразводный процесс.
Во вторник Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации с объединением Wildberries и группы Russ.
По словам Владислава Бакальчука, рейдеры изолировали его от семьи, и он не имеет возможности увидеться с мужем и семью детьми. Однако Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru