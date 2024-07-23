Основательница Wildberries Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

Во вторник Рамзан Кадыров встретился с Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации с объединением Wildberries и группы Russ.

По словам Владислава Бакальчука, рейдеры изолировали его от семьи, и он не имеет возможности увидеться с мужем и семью детьми. Однако Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании, передает «Радиоточка НСН».