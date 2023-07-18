СМИ: актер Игорь Ясулович госпитализирован в Москве
Народного артиста России Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве. Медики подозревают у него болезнь почек, актера прооперировали, сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, 81-летний Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Затем его состояние резко ухудшилось, пришлось вызывать скорую, которая везла его в одну из столичных клиник. Сообщается, что актера ждет еще одна операция. Сейчас медики оценивают состояние пациента как средней тяжести.
Игорь Ясулович известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Он также озвучивал короля Гарольда в «Шреке».
Ясулович руководит актёрской мастерской ВГИКа.
Ранее сообщалось, что Народного артиста России Ивана Краско перевели из реанимации в обычную палату.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru