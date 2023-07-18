СМИ: актер Игорь Ясулович госпитализирован в Москве

Народного артиста России Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве. Медики подозревают у него болезнь почек, актера прооперировали, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 81-летний Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Затем его состояние резко ухудшилось, пришлось вызывать скорую, которая везла его в одну из столичных клиник. Сообщается, что актера ждет еще одна операция. Сейчас медики оценивают состояние пациента как средней тяжести.