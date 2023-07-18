СМИ: актер Игорь Ясулович госпитализирован в Москве

Народного артиста России Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали в Москве. Медики подозревают у него болезнь почек, актера прооперировали, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 81-летний Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Затем его состояние резко ухудшилось, пришлось вызывать скорую, которая везла его в одну из столичных клиник. Сообщается, что актера ждет еще одна операция. Сейчас медики оценивают состояние пациента как средней тяжести.

Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу

Игорь Ясулович известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев». Он также озвучивал короля Гарольда в «Шреке».

Ясулович руководит актёрской мастерской ВГИКа.

Ранее сообщалось, что Народного артиста России Ивана Краско перевели из реанимации в обычную палату.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры