Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу

Отмечается, что конфликт у актёров возник с Ассоциацией продюсеров и киностудиями, с которыми инди-авторы технически никак не связаны, за исключением случаев, когда они являюия членами Ассоциации.

Актёр Марк Руффало, играющий Халка в киновселенной Marvel, поддержал решение Гильдии актёров и предложил вложиться в независимые проекты, чтобы большие студии почувствовали настоящую конкуренцию.

Ранее американская Гильдия киноактеров начала забастовку, требуя повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов и ввести запрет на использование технологий искусственного интеллекта в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

