Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу

Гильдия актёров США на фоне забастовки разрешила создателям независимых фильмов продолжать работу над своими проектами, пишет Deadline.

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Отмечается, что конфликт у актёров возник с Ассоциацией продюсеров и киностудиями, с которыми инди-авторы технически никак не связаны, за исключением случаев, когда они являюия членами Ассоциации.

Актёр Марк Руффало, играющий Халка в киновселенной Marvel, поддержал решение Гильдии актёров и предложил вложиться в независимые проекты, чтобы большие студии почувствовали настоящую конкуренцию.

Ранее американская Гильдия киноактеров начала забастовку, требуя повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов и ввести запрет на использование технологий искусственного интеллекта в кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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