Ивана Краско переводят в обычную палату
17 июля 202315:43
Народного артиста России Ивана Краско переводят из реанимации в обычную палату, сообщил актера Федор Краско. Его слова приводит РИА Новости.
«Сейчас его переводят в обычную палату», - сказал Краско-младший.
Ранее он рассказал, что состояние отца было стабильным,несмотря на то, что у артиста отнялись левая рука и нога, также была одышка и слабость.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru