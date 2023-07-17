Ивана Краско переводят в обычную палату

Народного артиста России Ивана Краско переводят из реанимации в обычную палату, сообщил актера Федор Краско. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас его переводят в обычную палату», - сказал Краско-младший.

Ранее он рассказал, что состояние отца было стабильным,несмотря на то, что у артиста отнялись левая рука и нога, также была одышка и слабость.

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ФОТО: РИА Новости
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